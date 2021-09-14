Изменения приняты Кабинетом Министров 13 сентября, а вступят в силу через 7 дней после публикации документа. Одно из самых важных касается работы общественных заведений.
Самое главное Правительство приняло новые правила карантина в Украине: что изменится
Только ли вакцинированных будут обслуживать в учреждениях
Согласно принятым правительством изменениям, в Украине будет действовать COVID-сертификат с двумя опциями:
- "Желтой" (вакцинированные одной дозой).
- И "зеленой" (вакцинированные полностью).
Также он будет содержать информацию о результатах тестов на коронавирус или о выздоровлении от COVID-19.
Как будут применять COVID-сертификат на практике
Если в стране или ее определенном регионе введут желтый уровень эпидемической опасности, массовые мероприятия запрещать не будут. Также будут работать кинотеатры, театры, музеи, спортзалы, бассейны и тому подобное.
- Но: все участники мероприятия или посетители заведения и не менее 80% организаторов или работников должны иметь COVID-сертификат (неважно, "желтый" или "зеленый").
Но самое важное, что окончательное решение об обслуживании только вакцинированных (или не только) посетителей будет принимать владелец заведения или организатор мероприятия!
Также следует знать:
- Детальное объяснение разницы между "желтыми" и "зелеными" сертификатами вакцинации от Минздрава.
- Полный список привилегий, которые получат вакцинированные в Украине согласно изменениям от правительства.