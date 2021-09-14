Зміни ухвалені Кабінетом Міністрів 13 вересня, а набудуть чинності через 7 днів після публікації документу. Одна з важливих стосується роботи громадських закладів.
Найголовніше Уряд ухвалив нові правила карантину в Україні: що зміниться
Чи тільки вакцинованих обслуговуватимуть у закладах
Згідно з ухваленими урядом змінами, в Україні діятиме COVID-сертифікат із двома опціями:
- "Жовтою" (вакциновані однією дозою).
- Та “зеленою” (вакциновані повністю).
Також він міститиме інформацію про результати тестів на коронавірус або про одужання від COVID-19.
Як будуть застосовувати COVID-сертифікат на практиці
Якщо у країні чи її певному регіоні запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки, масові заходи забороняти не будуть. Також працюватимуть кінотеатри, театри, музеї, спортзали, басейни тощо.
- Але: всі учасники заходу або відвідувачі закладу та не менше 80% організаторів або працівників повинні мати COVID-сертифікат (байдуже, "жовтий" чи "зелений").
Та найважливіше, що остаточне рішення про обслуговування тільки вакцинованих (або не тільки) відвідувачів ухвалюватиме власник закладу або організатор заходу!
Також варто знати:
- Детальне пояснення різниці між "жовтими" та "зеленими" сертифікатами вакцинації від МОЗ.
- Повний список привілеїв, які отримають вакциновані в Україні, про що мовиться в змінах від уряду.