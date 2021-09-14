Зміни ухвалені Кабінетом Міністрів 13 вересня, а набудуть чинності через 7 днів після публікації документу. Одна з важливих стосується роботи громадських закладів.

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Чи тільки вакцинованих обслуговуватимуть у закладах

Згідно з ухваленими урядом змінами, в Україні діятиме COVID-сертифікат із двома опціями:

"Жовтою" (вакциновані однією дозою).

Та “зеленою” (вакциновані повністю).

Також він міститиме інформацію про результати тестів на коронавірус або про одужання від COVID-19.

Як будуть застосовувати COVID-сертифікат на практиці

Якщо у країні чи її певному регіоні запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки, масові заходи забороняти не будуть. Також працюватимуть кінотеатри, театри, музеї, спортзали, басейни тощо.

Але: всі учасники заходу або відвідувачі закладу та не менше 80% організаторів або працівників повинні мати COVID-сертифікат (байдуже, "жовтий" чи "зелений").

Та найважливіше, що остаточне рішення про обслуговування тільки вакцинованих (або не тільки) відвідувачів ухвалюватиме власник закладу або організатор заходу!

Інша справа, якщо в регіоні чи країні цілком буде червоний рівень епіднебезпеки. Тоді заклади працюватимуть й заходи відбуватимуться тільки за умови, якщо всі учасники, відвідувачі, організатори й персонал матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

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