Владельцы ID-карт могут столкнуться с проблемами на выборах президента Украины

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Верховная Рада должна частично пересмотреть закон "О выборах Президента Украины", ведь у владельцев ID-карт могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости".

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"Пора очень серьезно работать над точечными изменениями в закон "О выборах Президента". Там есть очень много вопросов, которые могут стать серьезными, если не будут должным образом пересмотрены. Закон принимался давно, а за это время было принято новое законодательство и о госзакупках и о предотвращении коррупции, появился электронный паспорт", – сказала Слипачук.

Например, в случае с ID-картой, закон о выборах президента не учитывает ее существования. Поэтому некоторые предусмотренные законодательством процедуры будет невозможно обеспечить для владельцев таких карт.

Слипачук также рассказала, что ЦИК контактирует с другими органами власти по установлению условий безопасности проведения выборов на Донбассе и обеспечения кибербезопасности.

К слову, в ЦИК также сообщили, что на участках во время президентских выборов не будет камер видеонаблюдения, ведь в проекте госбюджета это не предусмотрено.