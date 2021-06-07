Этот полет – суборбитальный. То есть корабль не выйдет на орбиту вокруг Земли. Ожидается, что Маск осенью тоже запустит пассажирский корабль SpaceX Dragonship.

Разговор Байдена с Зеленским

Президент Владимир Зеленский 7 июня по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Разговор политиков состоялся перед встречей президента США с главой Кремля Путиным. Байден сказал Зеленскому, что твердо поддерживает суверенитет Украины.

Больше здесь НАТО, олигархи и "Северный поток-2": Зеленский и Байден провели разговор

Визит Байдена в Европу

В своей колонке на страницах The Washington Post Байден изложил свой план, с которым хочет посетить саммиты G7 и НАТО, а также встретиться с руководством ЕС. После этого он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента США, в Вашингтоне предпочли бы сотрудничать с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

США и Великобритания оценили новую форму сборной Украины

Соединенные Штаты и Великобритания выразили мнение о новой форме сборной Украины по футболу после шквала критики со стороны россиян. Союзники заявили, что им нравится экипировка нашей национальной команды. "Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина", – отметили дипломаты.

Полный выпуск программы "Голос Америки" 7 июня: смотрите видео