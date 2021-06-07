Цей політ – суборбітальний. Тобто корабель не вийде на орбіту навколо Землі. Очікується, що Ілон Маск восени теж запустить пасажирський корабель SpaceX Dragonship.

Розмова Байдена з Зеленським

Президент Володимир Зеленський 7 червня телефоном поговорив з американським колегою Джо Байденом. Розмова політиків відбулася перед зустріччю президента США з очільником Кремля Путіним. Байден сказав Зеленському, що твердо підтримує суверенітет України.

Більше тут НАТО, олігархи і "Північний потік-2": Зеленський і Байден провели розмову

Візит Байдена у Європу

У власній колонці на шпальтах The Washington Post Байден виклав свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС. Після цього він планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами президента США, у Вашингтоні воліли б співпрацювати з Росією з таких питань як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями.

США та Велика Британія оцінили нову форму збірної України

Сполучені Штати та Велика Британія висловили думку щодо нової форми збірної України з футболу після шквалу критику з боку росіян. Союзники заявили, що їм подобається екіпірування нашої національної команди. "Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна", – зазначили дипломати.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 7 червня: дивіться відео