Пріоритетним елементом дизайну футболок стали обриси карти України з територією окупованого Криму. Саме у цій формі українській футболісти зіграють на Євро-2020.
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Нам подобається нова форма. Слава Україні! Крим – це Україна,
– зазначили дипломати.
На цю публікацію відреагували у посольстві Великої Британії, там зауважили: "Нам теж подобається".
Нова форма збірної України: головне
- Форму національної команди презентували 6 червня. У ній футболісти зіграють на Євро-2020.
- Окрім контурів карти України на футболках також присутні гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Українцям сподобався новий дизайн форми, його підтримали й українські депутати та спортсмени.
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