Владелец завода о трудоустройстве переселенцев

Да, прибыв в другой город, они начинают искать место нового трудоустройства. Многие предприятия Украины предоставляют такую возможность переселенцам. Об этом в рамках проекта СВОИ на 24 канале рассказал CEO и владелец завода "Пожмашина" Олег Аверьянов.

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Когда началась война, то боевые действия были и в Прилуччине, и здесь возник вопрос, в том числе и диверсификации рисков. Он, как собственник, принял решение часть производства, в основном то, что производило сельскохозяйственную технику, переместить на Львовщину, а производство пожарной техники оставить в Прилуках на Черниговщине.

По его словам, приглашая работников к ним на работу, они, конечно, также уделяли внимание трудоустройству переселенцев. Он говорит, что Запад Украины потерял направления машиностроения – во Львовской области можно по пальцам пересчитать предприятия, работающие над машиностроением. В этом и помогают переселенцы.

А люди, приезжающие из восточных областей – производители. И работать где-нибудь в торговых центрах или в кафешках – это вообще не их. Поэтому они с удовольствием идут к нам и работают на тех профессиях, которые им близки,

– заявил Аверьянов.

Этот тезис подтвердил и работник образовавшейся на Львовщине компании Egritech Анатолий, который из-за россиян был вынужден переехать из Николаева.

Он вместе с другими работниками помогал разворачивать мощности завода. Мужчина говорит, что они проделали немало работы, ведь, когда пришли – не было того, что есть сейчас, но было много металлолома. Анатолий признался, что ему очень нравится новый коллектив – все люди из разных городов, но очень классные.

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