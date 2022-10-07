Власник заводу про працевлаштування переселенців

Так, прибувши в інше місто, вони починають шукати місце нового працевлаштування. Чимало підприємств України надає таку можливість переселенцям. Про це у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі розповів CEO та власник заводу "Пожмашина" Олег Авер'янов.

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Коли почалася війна, то бойові дії були й на Прилуччині, і тут постало питання, зокрема і диверсифікації ризиків. Він, як власник, ухвалив рішення частину виробництва, в основному те, яке виготовляло сільськогосподарську техніку, перемістити на Львівщину, а виробництво пожежної техніки залишити в Прилуках на Чернігівщині.

За його словами, запрошуючи працівників до них на роботу, вони, звичайно, також приділяли увагу працевлаштуванню переселенців. Він каже, що Захід України втратив напрямки машинобудування – на Львівщині можна на пальцях перерахувати підприємства, які працюють над машинобудуванням. У цьому і допомагають переселенці.

А люди, які приїжджають зі східних областей, – виробники. І працювати десь у торгових центрах чи в кафешках – це взагалі не їхнє. Тому вони із задоволенням ідуть до нас і працюють на тих професіях, які їм близькі,

– заявив Авер'янов.

Цю тезу підтвердив і працівник компанії Egritech, яка утворилася на Львівщині, Анатолій, який через росіян був змушений переїхати з Миколаєва.

Він разом з іншими працівниками допомагав розгортати потужності заводу. Чоловік каже, що вони виконали чимало роботи, адже, коли прийшли – не було того, що є зараз, натомість було багато металолому. Анатолій зізнався, що йому дуже подобається новий колектив – всі люди з різних міст, але вони дуже класні.

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