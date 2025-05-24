Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук и главу Галицкой городской территориальной общины Олега Кантора.

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Что известно о павшем Герое

Владимир Васильевич Фиголь родился 16 октября 1992 года в селе Крылос на Ивано-Франковщине. До начала полномасштабного вторжения работал главным специалистом-юрисконсультом в департаменте социальной политики Ивано-Франковской ОГА. После 24 февраля он стал на защиту Родины, взяв в руки оружие.

Владимир Фиголь / Фото Олега Кантора

Жизнь воина оборвалась на Запорожском направлении. На момент смерти ему было всего 32 года.

Преданный присяге на верность украинскому народу Владимир выполнял боевые задачи возле Гуляйполя. Связь с военным была потеряна 26 февраля 2025 года. С тех пор считался пропавшим без вести. 20 мая 2025 года семья Героя получила известие о том, что заместитель командира воинской части А7127 капитан 75 батальона 102 отдельной бригады сил ТрО Фиголь Владимир Васильевич, мужественно выполняя свой воинский долг, погиб от сброса управляемой авиационной бомбы,

– сообщил Кантор.

Он и Онищук выразили искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего воина.

Информацию о дате и времени встречи Героя и прощания с ним в громаде обещают сообщить позже.

Напомним, ранее появилась информация о гибели младшего лейтенанта Николая Примака, уроженца Измаила, который пропал без вести в июле 2024 года. Он был командиром пулеметного взвода стрелкового батальона и участвовал в боях на самых горячих участках фронта.