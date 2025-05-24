Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук та очільника Галицької міської територіальної громади Олега Кантора.

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Що відомо про полеглого Героя

Володимир Васильович Фіголь народився 16 жовтня 1992 року в селі Крилос на Івано-Франківщині. До початку повномасштабного вторгнення працював головним спеціалістом-юрисконсультом у департаменті соціальної політики Івано-Франківської ОДА. Після 24 лютого він став на захист Батьківщини, взявши до рук зброю.

Володимир Фіголь / Фото Олега Кантора

Життя воїна обірвалося на Запорізькому напрямку. На момент смерті йому було всього 32 роки.

Відданий присязі на вірність українському народу Володимир виконував бойові завдання біля Гуляйполя. Зв’язок із військовим був втрачений 26 лютого 2025 року. З того часу вважався зниклим безвісти. 20 травня 2025 року родина Героя отримала звістку про те, що заступник командира військової частини А7127 капітан 75 батальйону 102 окремої бригади сил ТрО Фіголь Володимир Васильович, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, загинув від скиду керованої авіаційної бомби,

– повідомив Кантор.

Він та Онищук висловили щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна.

Інформацію про дату та час зустрічі Героя й прощання з ним у громаді обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про загибель молодшого лейтенанта Миколи Примака, уродженця Ізмаїла, який зник безвісти в липні 2024 року. Він був командиром кулеметного взводу стрілецького батальйону та брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту.