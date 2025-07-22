После выполнения боевого задания на востоке более полугода украинский защитник считался пропавшим без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кочубеевскую сельскую военную администрацию.

Смотрите также На щите вернулся Герой из Житомира Александр Головатюк

Что известно о Владимире Гешко?

Гешко Владимир Владимирович родился 13 марта 1989 года. В рядах Сил обороны он служил стрелком-снайпером морской пехоты. Мужчина мужественно защищал родную землю.

Его жизнь оборвалась 4 января 2025 года. Военный погиб во время выполнения боевого задания на фронте в Донецкой области.

Более полугода его считали пропавшим без вести. В общине говорят, что все верили в чудо, надеялись на возвращение защитника. Однако этого не произошло. Владимиру навеки осталось 35 лет.

Сердце сжимается от боли. Сегодня семья Гешко Владимира Васильевича и Светланы Ивановны получила официальное извещение о гибели своего сына,

– написали в Кочубеевской сельской военной администрации.

Там также выразили глубокие и искренние соболезнования родителям, сестре, всем родным и близким Героя.

К слову, ранее в Донецкой области погиб 23-летний Богдан Карпович из Обухова. Он добровольно присоединился к войску в 2022 году и служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".