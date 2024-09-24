Он был командиром корабля морской охраны, капитан 3 ранга. Об этом в Фейсбуке сообщили в Нерубайской сельской тергромаде.

Смотрите также Лауреат премии имени Олеся Гончара, сын украинских поэтов: на войне погиб Тарас Илья

Что известно о гибели Героя

В результате вражеского ракетного обстрела по припортовой инфраструктуре погиб командир корабля морской охраны, капитан 3-го ранга Ковальчук Владимир Петрович,

– говорится в сообщении общины.

Когда именно погиб Владимир Ковальчук, в общине не рассказали

Прощание и похороны Владимира Ковальчука состоится уже сегодня, 24 сентября. Заметим, что из соображений безопасности подробную информацию о месте и времени захоронения Героя не разглашали.

Владимир Ковальчук / Фото Нерубайской сельской территориальной общины

Напомним, что недавно на Львовщине попрощались с 21-летним Героем Владимиром Пуголовко. В последний путь юного воина провели 20 сентября. Его похоронили на Лычаковском кладбище.