Він був командиром корабля морської охорони, капітан 3 рангу. Про це у Фейсбуці повідомили в Нерубайській сільській тергромаді.

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Що відомо про загибель Героя

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу по припортовій інфраструктурі загинув командир корабля морської охорони, капітан 3-го рангу Ковальчук Володимир Петрович,

– йдеться у повідомленні громади.

Коли саме загинув Володимир Ковальчук, у громаді не розповіли

Прощання та поховання Володимира Ковальчука відбудеться вже сьогодні, 24 вересня. Зауважимо, що з міркувань безпеки детальну інформацію щодо місця та часу поховання Героя не розголошували.

Володимир Ковальчук / Фото Нерубайської сільської територіальної громади

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині попрощалися із 21-річним Героєм Володимиром Пуголовком. В останню путь юного воїна провели 20 вересня. Його поховали на Личаківському кладовищі.