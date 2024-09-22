Про втрату повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море.

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Тарас Ілля – поет, лауреат премії імені Олеся Гончара 2013 року за збірку поезій "Коріння океану". Навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

У поетичних колах його називали "Генералом". До лав Сил оборони він мобілізувався в червні 2024 року.

"Передам побажання пані Валентини. Вона поховала чоловіка, а тепер ховатиме сина, і їй дуже важко. Валентина Іванівна дуже просить, аби прийшли ті, хто знали Тараса, вчилися разом з ним в Шевченка або чули його вірші", – написала Анна Море.



Маленький Ілля разом із мамою Валентиною Отрощенко / Фото з фейсбук сторінки Ани Море

Поховання поета і воїна Тараса Іллі, ймовірно, відбудеться наступного тижня на Лісовому кладовищі.

Батьки Іллі – відомі українські поети

Валентина Отрощенко – поетка, представниця Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок "Віра" та "В зозулиній тиші". Її твори увійшли до кількох антологій, зокрема "Шістдесят поетів шістдесятих років" і "Слово благовісту".

Батько Тараса – Валерій Ілля – був поетом та есеїстом, представником Київської школи поезії, лауреатом літературної премії імені Василя Симоненка. Автор збірок "За туманами ковалi", "Сварга", "Розширеними очима".