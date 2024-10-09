Война России с Украиной показала всему миру, что расчеты многих западных стран на исключительно технологическое превосходство над врагом ошибочны. Качество без количества не обеспечивает победу, а также в современной войне возможны периоды постоянных и чрезвычайно кровопролитных стрелковых окопных боев без масштабного привлечения бронетехники.

В противостоянии "второй армии мира" с Силами обороны Украины одну из ведущих ролей впервые в истории начали играть беспилотники. Авиация, на которую обычно делали ставку западные генералы, в условиях плотности не подавленных систем ПВО показала себя эффективной только на расстоянии, за чертой достижения средств поражения врага.

Вместо этого качественные фортификационные сооружения, инженерные заграждения, а также минные поля вместе с FPV-дронами и артиллерией оказались чуть ли не главными средствами для остановки пехотой вражеских продвижений. При этом инженерные подразделения России оказались одним из самых сильных родов войск врага. Скорость, с которой захватчики строят блиндажи, копают окопы и траншеи, прокладывают железнодорожные пути, а также занимаются дистанционным минированием, создает на некоторых участках фронта огромные проблемы для украинских защитников.

Для примера можно привести контрнаступление ВСУ в 2023 году, когда атакующие кулаки наших механизированных бригад были остановлены огромным количеством заградительных средств. При таких условиях прорывать полосу обеспечения, первую и вторую линии обороны без огромных потерь было крайне сложно, поэтому Киеву пришлось менять тактику и делать ставку на продвижение малыми группами, а не ударными подразделениями с бронетехникой.

На критических для себя участках россияне построили крайне мощные укрепления, которые практически сделали невозможным прорыв войск фронта Вооруженными Силами Украины без ощутимого технологического и количественного преимущества как в боекомплекте, так и в личном составе.



Линии обороны россиян на Запорожском направлении / Скриншот Deepstatemap

При построении фортификаций оккупанты пользуются не только стандартами советской армии, но и принятыми в современное время российскими. Все бункеры, понтонные переправы, средства для разминирования или дистанционного минирования перед взятием на вооружение в обязательном порядке проходят испытания.

Львиную долю всего, чем россияне пользуются в войне против Украины, военные преступники тестировали на территории 18 инженерно-испытательного полигона, расположенного в поселке Елизаветинка Ленинградской области. Огромная территория неподалеку от Санкт-Петербурга подчиняется воинской части 93268, командиром которой является Владимир Малькута. Редакция 24 Канала получила доступ к его личным и рабочим перепискам и его родных. Как под руководством этого персонажа земли минобороны России переходили в частную собственность, а сам офицер стал владельцем недешевой недвижимости. Как сын полковника получил льготы за участие в боевых действиях, однако на войну в Украину не попал, читайте в нашем материале.

Депутат, богослов и "идеальный" семьянин

Чтобы хоть немного представить фигуру Малькуты-старшего (паспорта 4113 557832 и 4500 947076), вполне достаточно просто привести некоторые факты из его официальной биографии. Профессиональный военный, бывший депутат Агалатовского сельского поселения и Всеволожского района Ленинградской области от "Единой России" (конечно же!), владелец многих наград чуть ли не за все возможные военные (за воинскую доблесть, участие в боевых действиях в Сирии, содействие органам наркоконтроля) и религиозные (ордена Сергия Радонежского и Дмитрия Донского) победы. Заочный выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии РПЦ по специальности "Православное богословие".



Полковник Владимир Малькута, командир вч 93268 / Фото из переписки Малькуты

Словом, такой себе "идеальный россиянин": преданный родине офицер, примерный семьянин, что в свободное от работы время беспокоится обо всех своих родственниках, а на службе делает все, чтобы россияне могли убить как можно больше гражданских людей.



Ближайшие родственники военного преступника Малькуты (не включая внуков) / Скриншот из переписки российского полковника

Стоит отметить, что православный христианин из Малькуты вышел не очень. Как и семьянин и держатель секретных данных. Ведь полковник постоянно хвастается своей работой перед женщинами на различных сайтах знакомств и видеочатах, рассказывает о собственной влиятельности и деятельности. Хотя согласно допуску №83\09-3180 от 20.03.2015 года к государственной тайне "особой важности" делать подобного он не должен.



"Героический" полковник совсем не чурается флирта, случайных связей и рассказов о своих подвигах / Скриншот из переписки командира вч 93268 Владимира Малькуты

Более пикантных деталей об интимной жизни офицера, соответствующих болезнях и попытках заниматься самолечением, мы пока публиковать не будем.

Понятно, что члены семьи Малькуты только догадываются о его внебрачных приключениях, а среди окружения о них знают разве некоторые сослуживцы и свидетели. Ну, и руководство, с которым полковник "гудел" в Сирии и в Украине.

Тусовки в САР, ветеранское удостоверение и штрафы Алахвердиева

Когда Россия проводила карательные мероприятия против гражданского населения в Сирии, а также помогала войскам Асада отогнать ИГИЛ, командование инженерных войск России мгновенно рвануло в эту охваченную войной страну – заработать медальки за разминирование уже безопасных населенных пунктов. При этом, понятно, никто из офицеров и генералов даже близко не подходил к неразорвавшимся минам или снарядам. Они только руководили процессом. Или же делали вид, что руководят, а по факту – катались по историческим местам, раздавали интервью и отчитывались о героизме российских войск.



Слева – направо: заместитель начальника инженерных сил России Руслан Алахвердиев, руководитель инженерных войск России Юрий Ставицкий, командир вч 93268 Владимир Малькута, на тот момент руководитель Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск Иван Воробьев / Фото из переписки Малькуты

И не забывали пополнять собственные фотоархивы и заходить в местные бордели. Такие себе развлечения типичных россиян на истерзанных ими же территориях.



Довольный собой генерал-майор Алахвердиев в Сирии в 2017 году / Фото со старого телефона Владимира Малькуты Samsung Galaxy S6

Понятно что, сфотографировались военные преступники и на руинах Пальмиры – древнего сирийского города, который относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО и пострадал в результате боевых действий.



Уроженец Бердянска Иван Воробьев в Пальмире / Фото с телефона Владимира Малькуты

Некоторые же фотографии россиян и вообще свидетельствуют о сотрудничестве должностных лиц ООН с военными преступниками. Чего стоит наличие палатки Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев на территории российской базы.



Счастливые россияне на военной базе с палаткой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии / Фото с телефона Владимира Малькуты

Словом, для всего руководства инженерных войск России, как и для самого начальника испытательного полигона, командировка в Сирию прошла и безопасно, и успешно. Каждый из преступников получил медали за разминирование Пальмиры, а также за участие в боевых действиях в САР. Малькута же дополнительно получил ветеранское удостоверение, которое ему было нужно для льгот.



Удостоверение участника боевых действий, полученное за тусовки с генералами в Сирии / Фото из архива Владимира Малькуты

Уже после возвращения в страну-террорист полковник продолжил свою успешную службу дома. Он часто появлялся на различных мероприятиях со Ставицким, Воробьевым и Алахвердиевым, с которыми имеет вполне тесные и дружеские отношения. Особенно это касается последнего персонажа, с которым Малькута, вероятно, занимался и выводом земли из собственности министерства обороны, и другими сделками. Также полковник нередко заботился об оплате штрафов за нарушение ПДД своим руководителем.



Штрафы за нарушение правил Алахвердиева, которые платил Малькута / Фото из переписки генерал-майора и полковника

Непосредственно на службе после Сирии и перед вторжением в Украину командир вч 93268 занимался вполне рутинными вещами:

организовывал доступ к полигону для различных учений военнослужащих, ФСБшников, судей (!), а также промытых пропагандой подростков и т.д;

ездил в составе официальных делегаций в Сербию, ОАЭ и на Шри-Ланку;

руководил (не непосредственно) испытаниями различных роботов-разминировщиков, установок разминирования и дистанционных минирований, понтонов, инженерных заграждений.

Понятно, что испытания российской "аналоговнетной" продукции очень часто шли не по плану, однако полковник, как верный сын своей родины, был вынужден отчитываться об успехах. Например, когда 11 сентября 2019 года на территории полигона универсальная бронированная инженерная машина для тестирования проезжала по многопролетному мосту, Малькута доложил руководству о том, что конструкция соответствует заявленным характеристикам. Политика есть политика.

Смотрите видео с испытаний многопролетного моста на 18-м инженерно-испытательном полигоне министерства обороны России:

Крым, Анапа, элитные особняки

Что же касается финансового состояния оккупанта, то бедным человеком назвать его никак нельзя. По крайней мере по состоянию на 2017 год Малькута как командир части имел оклад в 212 тысяч рублей в месяц (примерно 3500 долларов по тогдашнему курсу). Сколько официально зарабатывает полковник сейчас, неизвестно, однако точно не меньшую сумму, особенно с учетом всевозможных премий и доплат.



Список и оклады личного состава вч 93268 по состоянию на 2017 год / Таблица с телефона Владимира Малькуты

Прописан полковник в поселке Елизаветинка Всеволожского района Ленинградской области. Там еще зарегистрированы его жена Татьяна (паспорт 4111 431848) и сын Александр (4109 270442), а также внучка Александра (IV-АК 776698). Приемного же внука Демида (III-АК726198) Малькута по этому адресу почему-то не прописал.



Дом, в котором прописана семья Малькуты / Скриншот с российского поисковика

Впрочем, в квартире №12 на улице Центральной, 1/38, никто не живет, поскольку офицер много лет работал ради убийства гражданских людей из других стран. За такое Россия платит большие деньги. Поэтому после возвращения из Сирии в 2017-м полковник начал заниматься строительством собственного имения. Для этого даже заказал в компании "Главный зодчий" разработку очень недешевого проекта.



План 2 этажа дома Малькуты / Фото с компьютера российского полковника

Полностью построить, отремонтировать и обставить дом на территории садового некоммерческого общества "Гранит" на улице Окружной, 7, Малькута смог очень быстро. Только вот на ландшафтном дизайне почему-то решил сэкономить.



Дом Малькуты по координатам 60.259025, 30.216618 / Фото с телефона невестки полковника

Хотя площадь имения командира "Елизаветинки" и очень большая, жил полковник в нем в основном только с женой – бухгалтером администрации муниципального образования "Агалатовское сельское поселение". Александр Малькута, его жена Наталья (девичья фамилия Гармашова, 0915 502392), а также их трое детей достаточно долгое время жили в оккупированном Крыму, в Анапе, а недавно переехали в село Медный завод. Об их семье стоит рассказать отдельно.

Капитан, который не умрет в Украине

Сына командира вч 93268 можно назвать типичным наследником своего отца. Имея влиятельного родственника, он решил пойти по его стопам и отправился на военную службу. Окончив Военный институт (топографический) Военно-космической академии имени Можайского, по специальности картография в 2012-м, Малькута-младший попал в воинскую часть 29209, расположенную на границе с Китаем в Благовещенске.



Паспорт Александра Малькуты / Фото с телефона капитана

Впрочем, находился у черта на болоте террорист недолго. После оккупации Крыма, когда всем уже стало понятно, что полномасштабных боевых действий на территории полуострова в ближайшее время не будет, отец пристроил сына в другую воинскую часть – 43651 с дислокацией в Ногинске Московской области. Однако служил он не за МКАДом, а находился в командировке в Симферополе, где занимал должность топографа отдела аэрофототопографического центра.

Семья Малькуты-младшего была зарегистрирована по его рабочему адресу проспект Победы, 213, но жили оккупанты в 149 квартире дома №38 на улице Ковыльной. Примечательно, что капитан вооруженных сил страны-террориста уже тогда пользовался всеми лазейками, чтобы только получить от государства как можно больше льгот и бонусов. После женитьбы на Наталье Грамашовой в 2017-м оккупант-топограф долгое время писал руководству, чтобы оно признало опеку над ее сыном Демидом Гореславцем.



Александр Малькута с женой Натальей, приемным сыном Демидом, а также дочерью Александрой. 2018 год / Фото с телефона Натальи Малькуты

В 2018-м, когда в Сирии уже не происходило никаких серьезных боевых действий, Малькута-младший отправляется туда, чтобы получить удостоверение ветерана и в дальнейшем иметь различные льготы от государства. Ни в каких опасных задачах он участия, конечно, не принимал. Оно и понятно: никакой военной романтики семья террористов не разделяет. Вместо этого Малькуты предпочитают комфортную жизнь и прогулки у моря, а не какие-то риски для жизни.



Наталья Малькута с дочерью Александрой, 2021 год / Фото с телефона Александра Малькуты

В 2020 году Александр, не без помощи своего отца, перешел на другую работу – стал начальником лаборатории военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе. Это заведение – что-то типа "Алабуги", только работает исключительно в интересах министерства убийства России. Офицеры научных рот "Эры", согласно открытым данным, имеют доступ к современному оборудованию и работают на внедрение технологических решений в армию страны-террориста.

Чем именно занимался в технополисе Малькута-младший, неизвестно, но точно не чем-то полезным для человечества. В одном из научных журналов в 2020 году была опубликована статья в его соавторстве: "Методика калибровки энергетического потенциала радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой для повышения вероятности обнаружения малоразмерных космических аппаратов".



Статья Александра Малькуты в научно-техническом журнале "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии" / Скриншот из архива журнала

Хотя и сам капитан, и его отец имеют отношение к войне, их семьи живут абсолютно гражданской жизнью. Без свастик Z на машинах, упоминаний о кровопролитной войне и особых ограничений на тусовки. Жена Александра в соцсетях не подписана ни на один пропагандистский паблик. Вместо репостов Соловьева с его "ядерным пеплом" или публикаций стихов Дениса Чернухина, она делится в основном семейными фотографиями с отдыха на море или из путешествий с мужем.



Александр Малькута с женой в Выборге, 2023 год / Фото из соцсетей Натальи Малькуты

Кроме воспитания троих детей, занимается Наталья Дмитриевна шитьем нижнего белья и других вещей.



Запрещенное с 2014 года в России кружевное белье / Скриншот из соцсетей Натальи Малькуты

Самой большой заботой женщины является недавний переезд из Анапы (улица Евсина, 9, корпус 3, кв. 47) в Ленинградскую область в село Медный завод. Потому что она "скучает по дому".



Наталья Малькута со старшим сыном в новом доме / Фото из соцсетей жены Малькуты

Переживания капитанской жены вполне понятны. Мужа не отправят в Украину участвовать в мясных штурмах, у нее все в порядке с деньгами, нет никаких серьезных хлопот, поэтому тоска по морю – это единственное, что может беспокоить склонную к беззаботной жизни офицерскую жену.



В отличие от миллионов рядовых россиян, в жизни Натальи Малькуты все хорошо / Фото из соцсетей жены оккупанта

Сам Александр Малькута в соцсетях практически неактивен. Как и его отец, который сконцентрирован не на лайках и репостах, а реализации масштабной коррупционной схемы.



Страница в "Вконтакте" Владимира Малькуты / Скриншот из российской соцсети

Дело в том, что на территории военного городка Елизаветинка российское командование планирует построить большую центральную инженерную базу. С административным зданием, гаражом, пунктом технического обслуживания и ремонта техники, хранилищем для инженерного имущества, площадкой для хранения техники, складом и другими сооружениями. База также должна содержать клуб и огромный спорткомплекс с бассейном и катком.

Стоимость проекта – почти 11 миллиардов рублей, львиная доля которых осядет в карманах Малькуты, его руководства и подчиненных.



Схема центральной инженерной базы на территории поселка Елизаветинка / Фото с рабочего компьютера Владимира Малькуты

Таким образом, полковник сможет инвестировать в новую недвижимость, купить себе новую любимую "Шкоду" и дальше снимать недорогих (что странно) девушек легкого поведения. Его сын и в дальнейшем будет жить на широкую ногу, не думая о войне, командировках в зону боевых действий или любых других опасных моментах. Тогда как на территории 18-го полигона будут тренировать новые группы россиян для отправки на смерть в Украину.