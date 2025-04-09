Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Береговскую районную военную администрацию.

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Владимир Мошкола погиб в бою с оккупантами

Война принесла еще одну оборванную молодую жизнь. 1 апреля в Донецкой области, где жестокие боевые действия не утихают, погиб солдат, пулеметчик штурмового специализированного отделения Владимир Мошкола.

35-летний воин погиб, защищая Украину, возле населенного пункта Успеновка, Покровского района.

Береговская районная военная администрация разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего защитника Украины,

– пишут в РВА.

Владимир Мошкола родился 15 октября 1989 года, проживал в Виноградове на Закарпатье.

Вечная память и слава защитнику Украины! 24 Канал искренне соболезнует всем, кто знал и любил Владимира Мошколу. Его подвиг навсегда в наших сердцах.