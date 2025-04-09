Про це пише 24 Канал з посиланням на Берегівську районну військову адміністрацію.

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Володимир Мошкола загинув у бою з окупантами

Війна принесла ще одне обірване молоде життя. 1 квітня в Донецькій області, де жорстокі бойові дії не вщухають, загинув солдат, кулеметник штурмового спеціалізованого відділення Володимир Мошкола.

35-річний воїн поліг, захищаючи Україну, біля населеного пункту Успенівка, Покровського району.

Берегівська районна військова адміністрація розділяє біль втрати та висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника України,

– пишуть у РВА.

Володимир Мошкола народився 15 жовтня 1989 року, проживав у Виноградові на Закарпатті.

Вічна пам’ять та слава захиснику України! 24 Канал щиро співчуває усім, хто знав і любив Володимира Мошколу. Його подвиг назавжди в наших серцях.