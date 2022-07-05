Рекордсмен по слабоумию

Слушайте этих двух идиотов. Бред бункерного – печальное жевание покрытых мхом басен из нацистских книг, которые раньше продавали в дальнем углу книжных рынков: между эзотерической литературой и манускриптами по уринотерапии.

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Говорит бункерный невнятно. Рассказывает шутки, повторять которые на людях допустимо только до 10 лет.



Путин обошел в слабоумии даже своего вассала Лукашенко / Фото Getty Images

Психопат обошел шизофреника

А теперь послушайте усатого. Это же просто праздник. Вымышленные спецоперации. Несуществующие ракеты. Ядерные войны. "Четыре позиции".

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Видно, что усатый в детстве читал даже книги. О разведчиках и партизанах. А бункерный, по-видимому, читал только букварь и методики КГБ. Все остальное ему "рассказывали".

Поэтому даже как безумный психопатический диктатор он явно менее интересен, чем усатый коллега. Абсолютная моль.

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