На фото Путина хотели показать в стиле "капец, какой молодец". Для этого из старых, как мир, архивов даже вытащили фото, где он занимается спортом. Не обошлось и без фотографий с охоты.

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В то же время, журналисты обратили внимание на очень интересную деталь. Стив Розенберг – редактор BBC – заявил, что все фото диктатора – сделаны до февраля 2022 года.

Если бы вторжение в Украину действительно сплотило российскую нацию при президенте, если бы оно пользовалось полной поддержкой, можно было бы подумать, что это как-то отразится в этом календаре.

– заявил Розенберг.

Россияне поддерживают геноцид украинцев. В то же время, сами они не хотят, чтобы их коснулась война.

На фоне этих старых фотографий пользователи сети снова вспомнили данные о болезни Путина.

Что о болезни Путина говорил Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявлял, что глава Кремля – неизлечимо больной. Он заявлял, что у Путина рак.

"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", – сказал Буданов.

Кроме того, в ГУР МО отмечалось, что настоящий Путин "светился" еще в июне 2023 года.