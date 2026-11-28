Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан "Цезарь" Андроников, отметив, что кремлевский диктатор хватается за любую мистику и "научные" исследования из-за ощущения неизбежного краха. Нынешние попытки российской верхушки обратиться к оккультизму повторяют финал Российской империи и агонию Третьего рейха.

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Путин возвращается к мистике и верит в бессмертие

"Цезарь" напомнил, что Путин давно увлекается оккультными практиками. Он ездил с Сергеем Шойгу в Тайгу проводить шаманские ритуалы и одновременно обращался за благословением к псевдоправославным старцам. Сейчас же дошло до того, что главный шаман России призывает принести в жертву десятки животных ради мнимых побед на фронте.

Это точь-в-точь как у Гитлера. Когда дела шли плохо, он собирал гадалок, астрологов и т. п.– подчеркнул он.

Военный отметил, что такое поведение свидетельствует о глубоких проблемах внутри России, ведь перед падением империи Николай II также окружал себя сумасшедшими старцами и Распутиным. Диктатор пытается угодить всем богам, верит в язычество, потому что панически боится неизбежной расплаты за содеянное.

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Помимо оккультизма, диктатор пытается продлить свою жизнь с помощью сомнительных научных программ. В частности, в Курчатовском институте под руководством давнего соратника Путина Михаила Ковальчука продолжаются эксперименты над обезьянами, направленные на изучение старения и поиск способов продления жизни человека.

Понятно, что Путин выделит сколько угодно денег, лишь бы продлить свое жалкое существование хоть немного, не говоря уже о том, чтобы жить вечно. Поэтому Ковальчук может брать сколько угодно денег, тратить их на этих несчастных обезьян и экспериментировать на них– отметил "Цезарь".

Он также добавил, что ближайшее окружение умело манипулирует страхами диктатора, продавая ему "бессмертие" и при этом на этом наживаясь.

"Цезарь" о смешных попытках Путина продлить жизнь: смотрите видео