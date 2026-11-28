Про це 24 Каналу розповів заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андроніков, зазначивши, що кремлівський диктатор хапається за будь-яку містику та "наукові" дослідження через відчуття неминучого краху. Нинішні спроби російської верхівки звернутися до окультизму повторюють фінал Російської імперії та агонію Третього рейху.

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Путін повертається до містики і вірить у безсмертя

"Цезар" нагадав, що Путін давно захоплюється окультними практиками. Він їздив із Сергієм Шойгу в Тайгу проводити шаманські ритуали та водночас звертався по благословення до псевдоправославних старців. Зараз же дійшло до того, що головний шаман Росії закликає принести в жертву десятки тварин заради уявних перемог на фронті.

Це точнісінько як у Гітлера. Коли справи йшли погано, він збирав ворожок, астрологів тощо– підкреслив він.

Військовий зауважив, що така поведінка свідчить про глибокі проблеми всередині Росії, адже перед падінням імперії Микола II також оточував себе божевільними старцями та Распутіним. Диктатор намагається догодити всім богам, вірить у язичництво, бо панічно боїться неминучої розплати за скоєне.

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Окрім окультизму, диктатор намагається продовжити своє життя за допомогою сумнівних наукових програм. Зокрема, у Курчатовському інституті під керівництвом давнього соратника Путіна Михайла Ковальчука тривають досліди над мавпами, спрямовані на вивчення старіння та пошук способів подовження людського віку.

Зрозуміло, що Путін відсипле скільки завгодно грошей, аби тільки продовжити своє жалюгідне існування трохи, не кажучи вже про те, щоб жити вічно. Тому Ковальчук може брати скільки завгодно грошей, витрачати їх на цих нещасних мавп і експериментувати на них– зазначив "Цезар".

Він також додав, що найближче оточення вміло маніпулює страхами диктатора, продаючи йому "безсмертя", водночас на цьому заробляючи.

"Цезар" про смішні намагання Путіна продовжити життя: дивіться відео