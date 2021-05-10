Глава Кремля Владимир Путин похвастался положительными результатами своей вакцинации против COVID-19. Президент России заявил, что врачи довольны результатом его прививки.

Путин во время брифинга в Сочи заметил, что сдал анализы, вероятно на антитела, 9 мая. Это было нужно, чтобы узнать, как подействовала вакцина.

Важно Не хотел оголяться или испугался: почему на самом деле Путин не вакцинировался публично

Путин расхвалил вакцину

Как сказал глава Кремля, результаты анализов оказались положительными. В то же время он так и не раскрыл тайну, какой именно вакциной он привился.

Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший,

– сказал Путин.

Также он заявил, что вакцинация от COVID-19 дает в России хорошие результаты. По словам российского президента, в России получили прививки уже 21,5 миллиона человек. Он назвал это хорошим показателем.

Интересно В России пенсионеров поощряли вакцинироваться бесплатными яйцами

Добавим, что для вакцинации в России используют только 1 вакцину против коронавируса – скандальный "Спутник V". У специалистов возникает много вопросов относительно ее безопасности и эффективности.

Недоверие к российской вакцине "Спутник V"