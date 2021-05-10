Положительные результаты тестов, – Путин подвел итоги своей "тайной" вакцинации
Глава Кремля Владимир Путин похвастался положительными результатами своей вакцинации против COVID-19. Президент России заявил, что врачи довольны результатом его прививки.
Источник:Интерфакс
Путин во время брифинга в Сочи заметил, что сдал анализы, вероятно на антитела, 9 мая. Это было нужно, чтобы узнать, как подействовала вакцина.
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Путин расхвалил вакцину
Как сказал глава Кремля, результаты анализов оказались положительными. В то же время он так и не раскрыл тайну, какой именно вакциной он привился.
Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший,
– сказал Путин.
Также он заявил, что вакцинация от COVID-19 дает в России хорошие результаты. По словам российского президента, в России получили прививки уже 21,5 миллиона человек. Он назвал это хорошим показателем.
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Добавим, что для вакцинации в России используют только 1 вакцину против коронавируса – скандальный "Спутник V". У специалистов возникает много вопросов относительно ее безопасности и эффективности.
Недоверие к российской вакцине "Спутник V"
- Российская вакцина "Спутник V" вызывает беспокойство, ведь ее зарегистрировали еще до завершения клинических испытаний. Сейчас российскую вакцину в ЕС пока не зарегистрировали.
- А 17 марта Евросоюз принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали российской несертифицированной вакциной "Спутник V".
- Во Франции резко высказались в отношении российской вакцины против коронавируса. Правительство страны считает "Спутник V" инструментом пропаганды, а не медицинской помощи.
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