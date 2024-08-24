Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Путин хочет от Кадырова безопасности при российской власти. Однако самопровозглашенный глава Чечни будет думать только о себе, если Путина отстранит от власти возможный мятежник.

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О чем Путин ездил договариваться с Кадыровым

Экс-сотрудник КГБ рассказал, что Путин договаривался с Кадыровым о собственной безопасности на случай, если в Кремле появится "новый Пригожин", то есть в случае появления нового мятежника, который бы организовал переворот.

Однако российский диктатор напрасно считает, что Кадыров как-то сможет ему помочь. "Тик-то"-войска уже раз ехали помогать Путину воевать с Пригожиным, но застряли в "пробке" по дороге в Ростов. Кроме того, войска "Ахмат-силы" не смогли остановить украинских военных в Курской области.

Путин наверняка обманывает себя и надеется, что он купил верность Кадырова за 5 миллиардов, которые он платит каждый год Чечне и Кадырову лично. Эти деньги его не спасут, Кадыров бросит его за 3 секунды, как узнает, что Путина скрутили,

– объяснил Жирнов.

Кроме этого, если российского диктатора отстранят от власти, у Кадырова будет другая проблема. Ему нужно будет самому спасаться, спасать своих сыновей, женщин и клан.

Поэтому, если Кадыров сейчас присягает Путину, говорит, что его военные являются "верными пехотинцами", то это все восточная туфта,

– отметил экс-сотрудник КГБ.