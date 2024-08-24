Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путін хоче від Кадирова безпеки при російській владі. Однак самопроголошений очільник Чечні буде думати лише про себе, якщо Путіна усуне від влади можливий заколотник.

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Про що Путін їздив домовлятись із Кадировим

Ексспівробітник КДБ розповів, що Путін домовлявся з Кадировим про власну безпеку на випадок, якщо в Кремлі з'явиться "новий Прігожин", тобто в разі появи нового заколотника, який би організував переворот.

Однак російський диктатор дарма вважає, що Кадиров якось зможе йому допомогти. "Тік-то"-війська вже раз їхали допомагати Путіну воювати з Прігожиним, але застрягли в "заторі" дорогою до Ростова. Крім того, війська "Ахмат-сили" не змогли зупинити українських військових в Курській області.

Путін напевно обманює себе та надіється, що він купив вірність Кадирова за 5 мільярдів, які він сплачує кожен рік Чечні і Кадирову особисто. Ці гроші його не врятують, Кадиров кине його за 3 секунди, як взнає, що Путіна "скрутили",

– пояснив Жирнов.

Крім цього, якщо російського диктатора усунуть від влади, в Кадирова буде інша проблема. Йому потрібно буде самому рятуватись, рятувати своїх синів, жінок та клан.

Тому, якщо Кадиров зараз присягає Путіну, каже, що його військові є "вірні піхотинці", то це все східна туфта,

– зазначив ексспівробітник КДБ.