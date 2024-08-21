Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр із позивним Фортуна описав складну ситуацію, у яку потрапив командир кадирівців у Курській області. Той зганьбився і фейковими відео, і брехнею про те, що "кадирівці" нібито розминулись із ЗСУ у Курській області, а також низкою іншими заявами.

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Фортуна описав "своєрідну вилку", у якій перебуває Алаудінов

Досить цікаво спостерігати за генералом Алаудіновим. Він зараз у своєрідній вилці перебуває. Додому повертатися не можна, тому що йому цього не подарують. І воювати не хочеться, тому що страшно. І він змушений десь їздити Курською областю і знімати тіктоки, щось там показувати,

– каже військовослужбовець РДК.

Олександр запевнив, що всі люди, які мають бойовий досвід, розуміють, що таке кадирівці. "Ми бували на дуже багатьох гарячих напрямках. І ніколи не стикалися з кадировцями. І ніколи не чули, щоб вони брали участь у бойових діях безпосередньо на нулі", – додав він.

Натомість за його словами, є багато доведених випадків свавілля з боку кадирівців. До слова, сумнозвісний командир спецназу "Ахмат" прославився тим, що у перші дні наступу у Курській області, записував кілька відеозвернень підряд, намагаючись пояснити, чому його підлеглі не зупинили українців, заговорив знову.

Алаудінов заявив, що у Курській області ЗСУ нібито вдалося зупинити. Також він згадав про наступ росіян на Донеччині й зазначив, що перемога Росії, мовляв, є неминучою. На тлі так званого "успіху" окупантів, так би мовити, на всіх фронтах кадирівець закликав українців виходити на вулиці та вимагати "капітуляції".