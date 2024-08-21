Сумнозвісний командир спецназу "Ахмат", який прославився тим, що у перші дні наступу у Курській області, записував кілька відеозвернень підряд, намагаючись пояснити, чому його підлеглі не зупинили українців, заговорив знову. Цього разу генерал-майор Апті Алаудінов постав перед камерами, аби пригрозити Україні та її союзникам ядеркою.

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Або пан, або пропав

Так, Алаудінов заявив, що у Курській області ЗСУ нібито вдалося зупинити. Також він згадав про наступ росіян на Донеччині і зазначив, що перемога Росії, мовляв, є неминучою.

На тлі так званого "успіху" окупантів, так би мовити, на всіх фронтах кадирівець закликав українців виходити на вулиці та переконувати свою владу до "капітуляції".

Бо, якщо, за словами Алаудінова, окупанти не зможуть завершити свою "сво" цьогоріч, тоді цього ж року розпочнеться Третя світова війна.

При цьому командир спецназівців наголосив, що, мовляв, росіяни звичні до війни, вони зможуть воювати далі. Також він, між іншим, пригадав, що у країни-агресорки є ядерна зброя. "Навіщо нам потрібен світ, в якому немає Росії?", – погрозливо запитався Алаудінов.

До слова, ЗСУ за 2 тижні наступу контролюють понад 90 населених пунктів у Курській області.