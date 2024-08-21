Однак Повітряні сили ще не коментували цю інформацію. У разі загрози – буде оголошено повітряну тривогу, 24 Канал просить не ігнорувати загрозу.

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Фіксується зліт бомбардувальників Ту-95МС

Орієнтовно о 16:14 моніторингові канали повідомили, що в повітрі зафіксували 4 борти ТУ-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Попередньо, у південному напрямку, курсом на аеродром "Енгельс", що у Саратовській області.

Таким чином на аеродромі "Оленья" наразі не перебуває жоден вищезгаданий бомбардувальник. Пізніше повідомили й про те, що в повітрі перебуває більше бортів, ніж зазначалося раніше, а саме - 5, а згодом додатково помітили виліт з аеродрому "Енгельс", тож загалом фіксується 6.

5х Ту-95МС пролітають в районі Ярославської області в напрямку Саратовської області. В повітрі також 1х борт Ту-95МС з авіабази "Дягилево", здійснює тренування в Рязанській області,

– пишуть "монітори".

Однак Повітряні сили офіційно не підтверджували зліт ворожих бомбардувальників. Радше це все, як і кілька днів тому, зліт пов'язаних з тренуваннями або передислокацією бортів з одного аеродрому на інший.

Зверніть увагу! Ту-95МС є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Такий тип озброєння є основним в масованих ракетних ударах по території України.