"Фортуна" зауважив, що станом на зараз відсутні дієві інструменти впливу на керівництво Росії, яке продовжує діяти з позиції сили.

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Багато людей плутають "переговори" та "перемир'я"

Передусім доброволець звернув увагу на те, що багато людей плутають поняття "переговори" та "перемир'я". За його словами, переговори передбачають офіційні зустрічі представників держав, де вони підбивають підсумки та розглядають пропозиції.

Військовий вважає, що нинішні успіхи українських сил навряд чи здатні змусити Путіна піти на компроміси. І оскільки Росія звикла відповідати з позиції сили, то, на думку "Фортуни", потрібно докласти більше зусиль, щоб здобути ефективний інструмент впливу на російське керівництво.

Потрібно цю ситуацію розвивати далі, щоб отримати певний інструмент впливу. На мій погляд, наявними успіхами навряд чи можна переконати Путіна піти на певні компроміси,

– сказав він.