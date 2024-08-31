Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что если Монголия не арестует российского диктатора, который пытается "наплевать на правила", это покажет зависимость страны от Москвы. Стоит юридически изучить договор и знать, имеют ли право на арест Путина в Монголии и другие страны.

Смотрите также Путин об этом публично заговорил: что обеспокоило верхушку России

Могла бы быть последняя поездка Путина

Политолог рассказал, что сейчас Гаага заняла жесткую позицию и требует ареста российского диктатора. Украинское МВД тоже требует ареста Путина от Монголии.

Именно поэтому для этой страны сейчас будет тест, Монголия имеет возможность показать, что она является сильным, независимым и мощным государством.

Если же Монголия не арестует Путина, это будет демонстрация колониально-вассальной зависимости и страна покажет, что принадлежит к фронту Москвы,

– пояснил Давидюк.

Кроме этого, это поставит под сомнение дружбу Монголии с Китаем и желание дружбы с Западом. Большое количество предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, которые приносят десятки миллиардов долларов Монголии – это западные и китайские компании.

Россия же пытается "подъедать со стола" и не является крупным инвестором и страной, которая вкладывает в Монголию. Страна-агрессор стремится пользоваться постсоветским влиянием, которое еще немного сохранялось. Также она пытается манипулировать на истории Монголии и ее противостоянии с Японией.

Оказав правильное давление на Монголию можно было бы сделать это турне Путина последним, что было бы прекрасно,

– подчеркнул политолог.

По мнению Давидюка, целью российского диктатора является дискредитация Гааги, Международного уголовного суда и западных институтов, мол, что ему все равно, он делает то, что хочет и никто не сможет его арестовать.

В то же время нужно юридически изучить Римский статут, чтобы знать, или на территории подписанта, например Монголии, Путина могли бы арестовать не только монгольские правоохранители, но и полиция других стран.

Есть время изучить вопрос и знать, что можно сделать. Или же сорвать этот визит, чтобы спасти лицо Гааги и не дать Путину разносить свою пропаганду,

– отметил политолог.