Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що якщо Монголія не заарештує російського диктатора, який намагається "начхати на правила", це покаже залежність країни від Москви. Варто юридично вивчити договір та знати, чи мають право на арешт Путіна в Монголії й інші країни.

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Могла б бути остання поїздка Путіна

Політолог розповів, що зараз Гаага зайняла жорстку позицію та вимагає арешту російського диктатора. Українське МВС теж вимагає арешту Путіна від Монголії.

Саме тому для цієї країни зараз буде тест, Монголія має нагоду показати, що вона є сильною, незалежною та потужною державою.

Якщо ж Монголія не заарештує Путіна, це буде демонстрація колоніально-васальної залежності і країна покаже, що належить до фронту Москви,

– пояснив Давидюк.

Крім цього, це поставить під сумнів дружбу Монголії з Китаєм та бажання дружби із Заходом. Велика кількість підприємств, які займаються видобутком корисних копалин, які приносять десятки мільярдів доларів Монголії – це західні та китайські компанії.

Росія ж намагається "під'їдати зі столу" і не є великим інвестором та країною, яка вкладає в Монголію. Країна-агресорка прагне користуватись пострадянським впливом, який ще трохи зберігався. Також вона намагається маніпулювати на історії Монголії та її протистоянні з Японією.

Зчинивши правильний тиск на Монголію можна було б зробити це турне Путіна останнім, що було б прекрасно,

– наголосив політолог.

На думку Давидюка, ціллю російського диктатора є дискредитування Гааги, Міжнародного кримінального суду та західних інституцій, мовляв, що йому все одно, він робить те, що хоче і ніхто не зможе його заарештувати.

Водночас потрібно юридично вивчити Римський статут, щоб знати, чи на території підписанта, наприклад Монголії, Путіна могли б заарештувати не лише монгольські правоохоронці, а й поліція інших країн.

Є час вивчити питання і знати, що можна зробити. Або ж зірвати цей візит, щоб врятувати обличчя Гааги та не дати Путіну розносити свою пропаганду,

– зауважив політолог.