Свідомість росіян настільки змінена пропагандою, що на їхні думки важко вплинути. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009 років) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що влада працювала над цим десятиліттями.

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Що хвилює Путіна

Навіть владна верхівка розуміє, що з економікою щось не так. Ціни зросли просто неймовірно, а населення просто не може дозволити собі щось придбати. З часом це може призвести до речей, яких російський диктатор зовсім не очікує.

Дивує, що останнім часом Путін відкрито заговорив про проблеми з інфляцією. Ріст цін став викликом для всіх, а очільник Кремля вже говорить про це публічно,

– зауважив Володимир Огризко.

Путін перевів економіку на воєнні рейки. Але варто пам'ятати, що ця економіка нічого іншого крім гармат і снарядів не виготовляє. Армія залишається головним споживачем. Формально таке виробництво дає приріст економіки, але для розвитку самої економіки це нічого не значить.

Наприклад, була інвестиція у військову техніку, але її знищили. Фактично гроші пішли в повітря. Економіка від цього розвиватися не буде,

– наголосив колишній міністр закордонних справ України.

Попри все, суперечності та незадоволення, які наростають у Росії, рано чи пізно дадуть про себе знати. Владімір Путін вже має до цього готуватися.