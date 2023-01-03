Как бункерный президент обманывал россиян, не выполняя своих обещаний в социальной сфере, рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Об этом сообщает 24 канал.
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"Эпоха правления Путина – время колоссальной лжи"
Эксперты отмечают, что эпоха правления Путина – это время колоссальной лжи, которой он на протяжении многих лет "кормит" свой народ.
Выборочный анализ путинских обещаний в социальной сфере показывает, что в прогнозируемом будущем россиянам вряд ли стоит надеяться на их выполнение,
– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Путин "против" увеличения пенсионного возраста
Еще в далеком 2005 году он сказал: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения не будет принято". Интересно, что примерно то же Путин повторял и в 2007, 2010 и 2015 годах.
Только в 2017-м диктатор впервые признал, что решение о повышении пенсионного возраста "обсуждается на экспертном, на правительственном уровнях". Далее, 3 октября 2019, несмотря на протесты во многих крупных городах России, он подписал указ о повышении пенсионного возраста. В частности, для женщин – с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет.
Интересно, что темпы падения пенсий в реальном выражении в 2022 году бьют рекорды 1999-го - 8,3% в марте, 8,8% в апреле и 8,2% в мае.
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Обещания относительно средней заработной платы
В 2013 году Путин обещал, что средняя зарплата в России должна увеличиться в 1,5 раза и добиться около 30 000 – 32 000 рублей. Кроме того, должны существенно увеличиться и зарплаты бюджетников.
В 2014-м номинальная средняя зарплата в стране действительно достигла 32,5 тысячи рублей, а в 2016 – даже 36,7 тысячи рублей. Однако за 5 лет численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась с 17,9 миллиона до 20,3 миллиона человек, или с 12,7 до 13,9%.
В 2020 году 13,5% населения России или каждый 8-й ее гражданин жил за чертой бедности. Опрос в июне 2022 показал, что у 39% граждан денег не хватает даже для покрытия основных расходов. Кроме того, еще 38% признались, что им тяжело сводят концы с концами.
На фоне продовольственной инфляции, прыгнувшей почти на 20% в России, зарплаты в реальном выражении лишь за последние несколько месяцев упали на 7,2%. Это максимум с 2015 года.
Какие еще обещания Путина так и не сбылись
- В 2009 году, перед годовщиной 65-летия Победы, диктатор заверил: "Все ветераны войны должны получить квартиру". Впрочем, выполнить план не удалось. 2010 план выполнить не удалось, на конец 2015 года не были обеспечены жильем 15 000 ветеранов, в 2016 году – более 10 тысяч ветеранов так и не были обеспечены жильем. Из них 1297 – лица с инвалидностью и непосредственные участники войны.
- В 2011 Путин сказал, что нужно закрепить положительные тенденции в демографии, обеспечить постепенный прирост численности населения страны. До 2015 г. в России действительно наблюдался небольшой естественный прирост населения. Однако с 2016-го снова вернулся демографический кризис. Кстати, за последние 10 лет численность женщин в возрасте 20 – 29 лет в России, то есть женщин детородного возраста, сократилась почти на 40% или на 4,6 миллиона.
- Также в 2011 году президент России обещал ограничить рост тарифов ЖКХ в большинстве естественных монополий. Впрочем, уже к 2015 году плата за жилье в домах государственного и кооперативного жилищных фондов выросла на 49,9%, на горячее водоснабжение – на 57,1%.
С декабря 2022 года тарифы за горячую и холодную воду, тепло и коммунальные отходы для населения выросли в среднем на 9%. В частности, газовые тарифы для промышленности и граждан увеличатся на 8,5%, что стало рекордным с 2013 года, когда газ подорожал на 15%. Кстати, это уже второе удорожание за год.
- Также президент России обещал избавиться от бараков и аварийного жилья. Впрочем, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России, в 2022 году в старых и аварийных домах проживало около 4,7 миллиона россиян или 3% населения страны.
Кроме того, по данным Росстата, около 22,6% жителей не имеют доступа к централизованной канализации, а большинство таких семей пользуются выгребными ямами.