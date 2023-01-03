Як бункерний президент обманював росіян, не виконуючи свої обіцянки в соціальній сфері, розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Про це інформує 24 канал.
Читайте також Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості
"Епоха правління Путіна – час колосальної брехні"
Експерти наголошують, що епоха правління Путіна – це час колосальної брехні, якою він протягом багатьох років "годує" свій народ.
Вибірковий аналіз путінських обіцянок в соціальній сфері показує, що в прогнозованому майбутньому росіянам навряд чи варто сподіватися на їх виконання,
– підкреслили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Путін "проти" збільшення пенсійного віку
Ще у далекому 2005 році він сказав: "Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І доки я президент, такого рішення ухвалено не буде". Цікаво, що приблизно те ж саме Путін повторював і у 2007, 2010 і 2015 роках.
Лише у 2017-му диктатор вперше визнав, рішення про підвищення пенсійного віку "обговорюється на експертному, на урядовому рівнях". Далі, 3 жовтня 2019 року, попри протести у багатьох великих містах Росії, він підписав указ про підвищення пенсійного віку. Зокрема, для жінок – з 55 до 60 років, для чоловіків – з 60 до 65.
Цікаво, що темпи падіння пенсій у реальному вираженні в 2022 році б'ють рекорди 1999-го, – 8,3% у березні, 8,8% у квітні та 8,2% у травні.
Зверніть увагу Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023
Обіцянки щодо середньої заробітної плати
У 2013 році Путін обіцяв, що середня зарплата в Росії має збільшитися в 1,5 раза і досягти близько 30 000 – 32 000 рубів. Окрім того, мали суттєво збільшитись і зарплати бюджетників.
У 2014-му номінальна середня зарплата в країні справді досягла 32,5 тисячі рублів, а у 2016 – навіть 36,7 тисячі рублів. Однак за 5 років чисельність населення з доходами нижче за прожитковий мінімум збільшилася з 17,9 мільйона до 20,3 мільйона осіб, або з 12,7 до 13,9%.
У 2020 році 13,5% населення Росії, або кожен 8-й її громадянин жив за межею бідності. Опитування в червні 2022-го показало, що у 39% громадян грошей не вистачає навіть для покриття основних витрат. Окрім того, ще 38% зізналися, що їм важко зводять кінці з кінцями.
На тлі продовольчої інфляції, що стрибнула майже на 20% в Росії, зарплати в реальному вираженні лише за останні декілька місяців впали на 7,2%. Це максимум з 2015 року.
Які ще обіцянки Путіна так і не здійснилися
- У 2009 році, перед річницею 65-ю річницею Перемоги, диктатор запевнив: "Всі ветерани війни мають отримати квартиру". Втім, виконати план не вдалося. 2010 році план виконати не вдалося, на кінець 2015 р. не були забезпечені житлом 15 тисяч ветеранів, у 2016 році – понад 10 тисяч ветеранів так і не були забезпечені житлом. З них 1297 — особи з інвалідністю та безпосередні учасники війни.
- У 2011-му Путін сказав, що треба закріпити позитивні тенденції у демографії, забезпечити поступовий приріст чисельності населення країни. До 2015 року в Росії справді спостерігався невеликий природний приріст населення. Однак, з 2016-го знову повернулася демографічна криза. До речі, за останні 10 років чисельність жінок віком 20 – 29 років в Росії, тобто жінок дітородного віку, скоротилася майже на 40%, або на 4,6 мільйона.
- Також у 2011 році президент Росії обіцяв обмежити зростання тарифів ЖКГ більшості природних монополій. Втім, уже до 2015 року плата за житло у будинках державного та кооперативного житлових фондів зросла на 49,9%, на гаряче водопостачання – на 57,1%.
З грудня 2022-го тарифи за гарячу та холодну воду, тепло та комунальні відходи для населення зросли в середньому на 9%. Зокрема, газові тарифи для промисловості та громадян зростуть на 8,5%, що стало рекордним з 2013 року, коли газ подорожчав на 15%. До речі, це вже друге подорожчання за рік.
- Також президент Росії обіцяв позбутися бараків та аварійного житла. Втім, за даними Фонду сприяння реформуванню житлово-комунального господарства Росії, у 2022 році в старих та аварійних будинках проживали близько 4,7 мільйона росіян або 3% населення країни.
Окрім того, за даними Росстату, близько 22,6% жителів не мають доступу до централізованої каналізації, а більшість таких сімей користуються вигрібними ямами.