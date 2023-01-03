Як бункерний президент обманював росіян, не виконуючи свої обіцянки в соціальній сфері, розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Про це інформує 24 канал.

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"Епоха правління Путіна – час колосальної брехні"

Експерти наголошують, що епоха правління Путіна – це час колосальної брехні, якою він протягом багатьох років "годує" свій народ.

Вибірковий аналіз путінських обіцянок в соціальній сфері показує, що в прогнозованому майбутньому росіянам навряд чи варто сподіватися на їх виконання,

– підкреслили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Путін "проти" збільшення пенсійного віку

Ще у далекому 2005 році він сказав: "Я проти збільшення термінів пенсійного віку. І доки я президент, такого рішення ухвалено не буде". Цікаво, що приблизно те ж саме Путін повторював і у 2007, 2010 і 2015 роках.

Лише у 2017-му диктатор вперше визнав, рішення про підвищення пенсійного віку "обговорюється на експертному, на урядовому рівнях". Далі, 3 жовтня 2019 року, попри протести у багатьох великих містах Росії, він підписав указ про підвищення пенсійного віку. Зокрема, для жінок – з 55 до 60 років, для чоловіків – з 60 до 65.

Цікаво, що темпи падіння пенсій у реальному вираженні в 2022 році б'ють рекорди 1999-го, – 8,3% у березні, 8,8% у квітні та 8,2% у травні.

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Обіцянки щодо середньої заробітної плати

У 2013 році Путін обіцяв, що середня зарплата в Росії має збільшитися в 1,5 раза і досягти близько 30 000 – 32 000 рубів. Окрім того, мали суттєво збільшитись і зарплати бюджетників.

У 2014-му номінальна середня зарплата в країні справді досягла 32,5 тисячі рублів, а у 2016 – навіть 36,7 тисячі рублів. Однак за 5 років чисельність населення з доходами нижче за прожитковий мінімум збільшилася з 17,9 мільйона до 20,3 мільйона осіб, або з 12,7 до 13,9%.

У 2020 році 13,5% населення Росії, або кожен 8-й її громадянин жив за межею бідності. Опитування в червні 2022-го показало, що у 39% громадян грошей не вистачає навіть для покриття основних витрат. Окрім того, ще 38% зізналися, що їм важко зводять кінці з кінцями.

На тлі продовольчої інфляції, що стрибнула майже на 20% в Росії, зарплати в реальному вираженні лише за останні декілька місяців впали на 7,2%. Це максимум з 2015 року.

Які ще обіцянки Путіна так і не здійснилися