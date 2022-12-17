Об этом Путин сказал еще в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Важно Путин в Минске будет подталкивать Лукашенко к сухопутному вторжению, – Подоляк

Тогда в приватном разговоре он признавал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.

Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, и мы имеем терпение,

– сказал тогда бункерный диктатор.

Издание сообщает, что люди, знающие российского президента, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями и сокровищами сколько угодно, и во время редкой личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели передать президенту Байдену резкое сообщение.

"Сколько бы ни были убиты или ранены российские солдаты на поле боя, Россия не сдастся", – говорилось в сообщении.

Любопытно! Один из представителей стран-членов НАТО заявил, что Путин готов согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих. Это примерно втрое больше, чем его нынешние потери.

Путин готов к затяжной войне

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной войне в Украине, а президент Владимир Путин планирует новые наступления. По его словам, нет признаков того, что Путин отказался от идеи захватить Украину.

Поэтому союзники по НАТО во главе с США уже предоставили Украине оружие в миллиарды долларов, что помогло изменить ситуацию и поставить Москву в невыгодное положение. Также Столтенберг заявлял, что Россия намерена заморозить конфликт в Украине с тем, чтобы начать новое наступление весной.