В телеграмм-каналах появились скрины с сайта Комсомольской правды, где размещены материалы о российских преступлениях в Буче, необходимость деоккупации Крыма и пытки Навального.

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Автором этих материалов является журналист Владимир Романенко. Среди антивоенных материалов был текст с названием "Россия стала жертвой оккупации путинским режимом".

Публикация начиналась со слов: "Материал не согласован с редакцией Комсомольской правды, направленный на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".

Антивоенные статьи на сайте Комсомольской правды / Скриншоты из телеграмму

Как объяснил свой поступок автор

24-летний редактор объяснил, что он противник войны, но согласился на работу в Комсомольской правде в сентябре 2022 года, поскольку ему требовались деньги.

По словам Романенко, антивоенные тексты он изложил намеренно, как протест к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако материалы удалили менее чем через 10 минут.

Для меня такой шаг – это прыжок в пропасть. Я ищу какую-нибудь работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы — мне кажется, пропорциональная плата за то, что я лгал,

– отметил Романенко.

Он извинился перед украинцами за то, что "участвовал во всем этом".

"Мое выражение — о том, что и в пропаганде есть еще сопротивляющиеся люди. Я рассчитываю, что работники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок", – сказал Романенко.