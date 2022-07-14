Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Сальдо – в очень плохом состоянии. россияне даже рассматривают возможность эвакуации своего приспешника.
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Главный гауляйтер области Сальдо, по последним данным, может находиться в коме. Так говорить о людях нельзя, но он точно потерял человеческий облик, поэтому пусть отправляется уже скорее на концерт к кобзону,
– подчеркнул Хлань.
Какая ситуация в Херсонской области
Оккупационная "власть" уже покинула здание областной госадминистрации. Так, по словам Хланя, планы по референдуму уже провалились. В то же время, работники российского ФСБ расселились по больнице, чтобы прикрываться людьми.
русские военные очень суетятся. Из-за украинских бойцов и партизан им беспокойно и тревожно в Херсоне. путинские солдаты боятся, что могут не дожить до завтра.
Почему Сальдо попал в больницу
13 июля стало известно, что главный коллаборант Херсонщины, которого россияне поставили "смотрящим", попал в больницу. Какая причина – неизвестно. Традиционного же подрыва автомобиля не было.
У Сальдо есть онкологическое заболевание, но еще недавно он свободно передвигался и выглядел вполне здоровым. При этом лечился и обследовался предатель в израильских клиниках. Если же у коллаборанта произошло обострение, то в оккупированном Херсоне лекарств может и не хватить. Кроме того, многие медики уехали из города.
В то же время СМИ сообщали, что Сальдо могли отравить.
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