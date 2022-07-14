Об очередном преступлении оккупантов сообщил исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий. Он подчеркнул, что, несмотря на все старания россиян, в Херсонской области не будет памятников вождей и императоров.

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Не надо тратить время и тянуть памятник ленину, – Бутрий

Поэтому не тратьте время на то, чтобы привлечь на Херсонщину памятник ленину или екатерине, после освобождения области они отправятся вслед за вами. Мы все отстроим, восстановим и сделаем во много раз лучше,

– подчеркнул Бутрий.

Временный исполняющий обязанности главы ОВА отметил, что понятие культуры оказалось далеким именно для тех людей, которые должны его беречь.



Поэтому правоохранительные органы должны дать оценку представителям руководства Херсонского областного краеведческого музея. Также к ответственности привлекут и всех причастных к унижению украинского наследия.

оккупанты имеют особые сантименты к ленину

Отметим, что у русских действительно есть нездоровая любовь к ленину. Именно памятник вождю пролетариата они устанавливают чуть ли не в каждом оккупированном городе или даже поселке. При этом, считают представители государства-агрессора, установление монументов ленина важнее, чем, например, восстановление разрушенного и разрешение гуманитарного кризиса.

Еще в апреле ленина "влепили" обратно на постамент возле РГА в Геническе. Здесь Ильич не был еще с 2015 года, когда его законно демонтировали.

В Новой Каховке россияне нашли для своего бывшего вождя еще более почетное место – на центральной площади. Несколькометрового ленина торжественно везли на грузовике через весь город.

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