Про черговий злочин окупантів повідомив виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Він наголосив, що, попри всі старання росіян, на Херсонщині не буде пам'ятників вождів та імператорів.

До теми У Херсоні та Мелітополі окупанти вже позбавляються від українців-зрадників, – Міноборони

Не треба витрачати час та тягнути пам'ятник леніну, – Бутрій

Тому не витрачайте час на те, щоб притягнути на Херсонщину пам'ятник леніну або єкатєріні, після звільнення області вони відправляться слідом за вами. Ми все відбудуємо, відновимо і зробимо в багато разів краще,

– наголосив Бутрій.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА зауважив, що поняття культури виявилось далеким саме для тих людей, які б мали його берегти.



Саме тому правоохоронні органи мають дати оцінку представникам керівництва Херсонського обласного краєзнавчого музею. Також до відповідальності притягнуть і всіх причетних до паплюження української спадщини.

Окупанти мають особливі сентименти до леніна

Зазначимо, що росіяни справді мають нездорову любов до леніна. Саме пам'ятник вождеві пролетаріату вони встановлюють ледь не у кожному окупованому місті чи навіть селищі. При цьому, вважають представники держави-агресорки, встановлення монументів леніну важливіше, аніж, наприклад, відновлення поруйнованого та вирішення гуманітарної кризи.

Ще у квітні леніна "вліпили" назад на постамент біля РДА в Генічеську. Тут ілліч не був ще з 2015 року, коли його законно демонтували.

У Новій Каховці росіяни знайшли для свого колишнього вождя ще більш почесне місце – на центральній площі. Кількаметрового леніна урочисто везли на вантажівці через ціле місто.

Читайте також Впевнений на 101%, – Арестович спрогнозував, що буде з Херсоном

Дізнайтесь у відео – що сталось з колаборантом Сальдо: