Об этом сообщил представитель немецкого правительства. В этот же день в Германии также проходит встреча в формате "Рамштайн".

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Какой будет встреча Зеленского и Шольца

Представитель немецкого правительства сообщил, что канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне. Другие подробности встречи не разглашаются.

Во французском агентстве AFP также отметили, что переговоры пройдут в формате "с глазу на глаз".

Интересно что американская военная база "Рамштайн", которая расположена вблизи Франкфурта-на-Майне, станет местом проведения предстоящей встречи Контактной группы по вопросам Украины.

К слову, немецкие СМИ также писали, что Владимир Зеленский лично посетит встречу в формате "Рамштайн". Украинский президент намерен обратиться к западным союзникам с просьбой о продолжении поставок оружия, в частности ракет большой дальности и систем ПВО, а также донести до министров обороны всю серьезность военной ситуации в Украине.