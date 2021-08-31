Расширение сотрудничества в сфере безопасности между странами является одним из ключевых пунктов визита украинского президента. Ранее президент Джо Байден распорядился выделить из бюджета США Украине деньги на помощь в размере 60 миллионов долларов.

Важно Украина и США подпишут большое оборонное соглашение

Средства потратят на усиление обороноспособности государства. В частности, на закупку летального и нелетального вооружения.

Какое решение уже приняли в США

31 августа США и Украина подписали ряд документов в экономической и энергетической отраслях. Среди них по улучшению корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины. В частности, путем привлечения международных независимых наблюдательных советов.

Кроме того, американская компания будет помогать Украине в построении новых ядерных реакторов. А вот на встрече с руководителем NASA Владимир Зеленский выразил желание вернуть Украину в перечень космических держав.

Обратите внимание! В среду 1 сентября запланирована встреча президентов в Белом доме. После этого Зеленский встретится также с конгрессменами США.

Афганистан оставил последний военный США

Соединенные Штаты Америки в полночь с понедельника на вторник, 31 августа, завершили эвакуацию из кабульского аэропорта. Это считают окончанием американского участия в самой длительной войне.

Силы исламистского движения Талибан, которые контролируют почти всю территорию Афганистана, праздновали вывод американских войск стрельбой в ночное небо над Кабулом.

Выпуск программы "Голос Америки" за 30 августа: смотрите видео