Розширення співпраці у сфері безпеки між країнами є одним із ключових пунктів візиту українського президента. Раніше президент Джо Байден розпорядився виділити з бюджету США Україні гроші на допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів.
Важливо Україна і США підпишуть велику оборонну угоду
Кошти витратять на посилення обороноздатності держави. Зокрема, на закупівлю летального та нелетального озброєння.
Які рішення вже ухвалили у США
31 серпня США та Україна підписали низку документів у економічній та енергетичній галузях. Серед них щодо покращення корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України. Зокрема, шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.
Крім того, американська компанія допомагатиме Україні у побудуванні нових ядерних реакторів. А от на зустрічі з керівником NASA Володимир Зеленський висловив бажання повернути Україну у перелік космічних держав.
Афганістан покинув останній військовий США
Сполучені Штати Америки опівночі з понеділка на вівторок 31 серпня завершили евакуацію з кабульського аеропорту. Це вважають закінченням американської участі у найтривалішій війні.
Сили ісламістського руху Талібан, які контролюють майже всю територію Афганістану, святкували виведення американських військ стріляниною в нічне небо над Кабулом.
Випуск програми "Голос Америки" за 30 серпня: дивіться відео