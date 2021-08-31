Розширення співпраці у сфері безпеки між країнами є одним із ключових пунктів візиту українського президента. Раніше президент Джо Байден розпорядився виділити з бюджету США Україні гроші на допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів.

Важливо Україна і США підпишуть велику оборонну угоду

Кошти витратять на посилення обороноздатності держави. Зокрема, на закупівлю летального та нелетального озброєння.

Які рішення вже ухвалили у США

31 серпня США та Україна підписали низку документів у економічній та енергетичній галузях. Серед них щодо покращення корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України. Зокрема, шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

Крім того, американська компанія допомагатиме Україні у побудуванні нових ядерних реакторів. А от на зустрічі з керівником NASA Володимир Зеленський висловив бажання повернути Україну у перелік космічних держав.

Зверніть увагу! У середу 1 вересня запланована зустріч президентів у Білому домі. Після цього Зеленський зустрінеться також з конгресменами США.

Афганістан покинув останній військовий США

Сполучені Штати Америки опівночі з понеділка на вівторок 31 серпня завершили евакуацію з кабульського аеропорту. Це вважають закінченням американської участі у найтривалішій війні.

Сили ісламістського руху Талібан, які контролюють майже всю територію Афганістану, святкували виведення американських військ стріляниною в нічне небо над Кабулом.

Випуск програми "Голос Америки" за 30 серпня: дивіться відео