Как отметил президент Украины, завершается еще одна неделя войны, наших активных действий и нашей обороны. Он отметил, что с начала суток 21 января зафиксировали около 60 боев. И что наиболее интенсивные – на Авдеевском направлении, а также Бахмутском, Марьинском, Купянском направлениях и Юге нашего государства.

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Россия ответит за свои действия

Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще – десятки авиационных и ракетных ударов. За один этот день российские изверги обстреляли более ста городов, городков, наших сел в девяти областях: от Черниговщины до Сумщины, Николаевщина, Кировоградщина, наши области. Особенно жестокие российские удары – по Донбассу. К сожалению, есть раненые, есть погибшие,

– отметил он.

Глава государства выразил свои соболезнования всем потерявшим близких и родных. Он подчеркнул, что Россия должна ответить за весь совершаемый террор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что без решений Москвы о начале полномасштабного вторжения тысячи и тысячи людей были бы живы. Поэтому важно привлечь к полной и справедливой ответственности Россию на всех уровнях.

"На индивидуальном – чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", – подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил каждого, кто приближает ответственность России всеми способами: и военными, и санкционными, и юридическими, и политическими.

Приоритеты Украины на следующую неделю

Президент отметил, что их уже определили. И что четко видят задачи: и относительно пакетов, которые усилят позиции на фронте, и политического взаимодействия с партнерами, и относительно того, что нужно для финансовой устойчивости нашего государства.

Особое направление – это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим больше взаимодействий и новую коммуникацию, новые важные переговоры,

– отметил он.

Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто верит в то, что российский террор должен проиграть. По его словам, все, что усиливает Украину и защищает наших людей, придает крепости каждому в Европе и мире. Каждому, кто ценит международное право.

Он добавил, что все, что ослабляет Россию и возвращает войну стране-агрессору, придает стабильности международным отношениям, а также спасает мир от больших кризисов.