Соответствующее обращение к людям Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины записал в ночь на 16 марта. Владимир Зеленский отметил, что нам еще надо бороться для победы.

Заметьте Россия уже потеряла до 40% подразделений, вовлеченных в войну в Украине

Любая война заканчивается соглашением

Владимир Зеленский рассказал, что нам еще нужны усилия, терпение, нужно бороться и работать – каждому на своем месте.

Каждому. В частности, представителям нашей делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно. Сложно, но важно, потому что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются,

– отметил президент.

Добавил – ему докладывают, что позиции на переговорах звучат уже реалистичнее, однако необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины.

Ночное обращение Зеленского за 16 марта – смотрите видео