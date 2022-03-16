Відповідне звернення до людей Верховний Головнокомандувач Збройних сил України записав у ніч проти 16 березня. Володимир Зеленський відзначив, що нам ще треба боротись для перемоги.

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Будь-яка війна закінчується угодою

Володимир Зеленський розповів, що нам ще потрібні зусилля, терпіння, потрібно боротися і працювати – кожному на своєму місці.

Кожному. Зокрема, нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Росією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають,

– відзначив президент.

Додав – йому доповідають, що позиції на переговорах звучать уже реалістичніше, проте необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України.

Ворог 15 березня поніс великі втрати, вбитий ще 1 генерал

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів, що окупанти сьогодні не мали успіху, хоч й кидали в бій тисячі своїх людей.

На Півночі та Сході, на Півдні нашої держави. Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів... Дуже багато загиблих російських строковиків. Десятки офіцерів. Серед убитих окупантів – ще один генерал. Мінімум один генерал за сьогодні,

– відзначив президент.

На жаль, окупанти знову скоїли нові та очевидні воєнні злочини. Зокрема:

обстрілювали мирні міста, цивільну інфраструктуру;

кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900;

авіабомб стільки, що їх неможливо підрахувати;

від артилерійського удару російських військ загинули ще двоє журналістів – українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський, ще один журналіст важко поранений. Обстріл стався у Київській області.

"І це ще одна вагома причина, щоб посилювати західні санкції проти Росії. Посилювати, поки російська держава не припинить війну", – запевнив президент.

Війна закінчиться позором, ізоляцією і репресіями для Росії

Володимир Зеленський звернувся до росіян зі словами: "Будь-хто з вас за наявності доступу до правдивих джерел інформації вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни".

Ганьбою та бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка ставитиметься до громадян Росії так само нелюдськи, як до українців ставилися ви, окупанти,

– чітко пояснив президент України.

Він також звернувся до всіх чиновників Росії та до всіх, хто має стосунок до чинної влади: "Якщо ви залишитеся на посадах, не виступите проти війни – міжнародна спільнота позбавить вас усього! Всього, що ви заробили за роки й роки".

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Нічне звернення Зеленського за 16 березня – дивіться відео