Президент записал обращение прямо из поезда. Об этом пишет 24 канал.

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Как прошел визит в Запорожскую область

Зеленский сообщил, что продолжает посещать наши боевые бригады.

Вчера в Донецкой области, сегодня – разные районы Запорожской области, территория работы ОСУВ "Таврия". Вместе с генералом Тарнавским находились в расположениях 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус – 116-я, 117-я и 118-я бригады. Каждая – особенная, все – молодцы,

– сказал президент.

Он также сообщил, что посетил передовое хирургическое отделение и поблагодарил наших боевых медиков за спасение украинских жизней. Кроме того, президент общался с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов. Глава государства пообещал, что все, о чем говорили защитники, будет звучать на Ставке.

Когда такое общение – бригада за бригадой, и у всех – реальный боевой опыт, – можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады может быть применен другими подразделениями и масштабирован на все наши силы обороны,

– отметил он .

По словам президента, он зафиксировал конкретные потребности бойцов, такие как средства РЭБ, дроны, бронированные эвакуационные машины "медевак". Кроме этого, есть дополнительные организационные вопросы, в частности, относительно офицерских званий и тренировки воинов.

Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство, которое есть у наших воинов и нужно распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных. Подготовка воинов – это ответственность каждого командира всех звеньев. Важна мотивация людей, и это прямое следствие того, как учатся воевать,

– сказал президент.

Комбаты предоставили свои отзывы о боевом применении техники и оружия, которое предоставляют партнеры.

И хочу отдельно поблагодарить всех наших воинов, которые берут трофеи и ставят на службу Украине российскую технику. Это не просто рациональность наших ребят, это важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины. Имел честь наградить наших воинов – солдаты, сержанты, офицеры... Горжусь каждым! Спасибо, ребята, за ваши шевроны. Очень приятно,

– добавил Владимир Зеленский.

Президент отреагировал на обстрелы Украины

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогал с ликвидацией последствий российских ракетных налетов. 14 августа – в Одессе и Харьковской области, 15 августа – во Львове, Луцке, Днепре, Краматорске, Черкасской и Запорожской областях и в других частях государства.

Спасибо спасателям, врачам, полицейским, волонтерам, местным властям. Спасибо! Каждый день должны помнить: шаги вперед наших воинов на передовой приближают безопасность и защиту для всех наших городов и сел,

– подчеркнул он.

Президент добавил, что чем больше сил у нашей ПВО, тем больше возможностей тыловых областей работать для обороны. Он сообщил, что Украина начала увеличивать военное производство – даже в таких условиях, как сейчас. И продолжит это делать дальше.

Украинская цель очевидна: мы победим и обеспечим Украине силу, позволяющую гарантировать надежный мир. И я благодарю каждого нашего воина – всех, кто бьется ради Украины! Всем помогающим волонтерам каждому и каждой. Всем украинцам и украинкам, которые чувствуют, что они на войне, а значит, помогают обороне. Спасибо,

– сказал президент.