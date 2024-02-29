Глава государства отметил, что в этот день провел совещание по европейскому направлению. Речь идет о отношениях Украины с Евросоюзом, задач на этот год и в целом по интеграции и конкретно по отношениям с соседями в ЕС.

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Год должен стать временем реальных переговоров о вступлении, – Зеленский

Наш приоритет очевиден: все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое слово, которое звучит, должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов,

– подчеркнул он.

По словам президента, 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он добавил, что весной можем начать, сделать первые переговорные шаги. Кроме того, этот год должен стать временем максимального прагнатизма в отношениях с соседями.

Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться – они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны четко это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного, не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность,

– подчеркнул президент.

Результаты зарубежных визитов Зеленского

Президент также подвел несколько итогов относительно своих визитов. По его словам, главное – новые оборонные договоренности, новые пакеты. Он добавил, что будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами.

Глава государства отметил, что каждую встречу и каждый день используют, чтобы добавить возможностей нашим защитникам. Он поблагодарил партнеров, которые помогают нам как следует и делают это без задержек.

Были хорошие переговоры в Албании – как всегда, принципиальная поддержка. И не только в том, что касается наших двусторонних отношений, но и в том, как сделать более содержательным диалог с теми государствами, которые пока сдержанные в поддержке. Господин Премьер-министр Рамо, еще раз благодарен,

– добавил он.

Глава государства добавил, что провели второй саммит в формате Украина – Юго-Восточная Европа. По его словам, были хорошие встречи с представителями Хорватии, Черногории. Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцоговины и Сербии. Он отметил, что пока все детали публично озвучивать не стоит.

В то же время Зеленский уже может сказать, что удалось достичь именно того, на что Украина рассчитывала. Кроме того, все участники саммита примут участие в Глобальном саммите мира. Говорится о первом саммите по Формуле мира на уровне лидеров, запланированном в Швейцарии.

Коротко о визите в Саудовскую Аравию

Именно о справедливом мире, о первом саммите лидеров по Формуле мира, об имеющихся сейчас возможностях в мире уменьшить хаос и деструктив говорили в Саудовской Аравии с Наследным принцем. Очень глубокий, позитивный разговор. Я благодарен за внимание к Украине, за советы,

– отметил он.

Президент добавил, что мы должны обеспечить как можно более широкое участие народов мира в решении глобальных вопросов. По его словам, именно таким является вопрос восстановления полной силы международного права и недопущения агрессии.

Кроме того, говорили о совместных экономических и технологических проектах с Саудовской Аравией. Он добавил, что такие сотрудничество ценим. Также важно, чтобы команды наших стран достаточно оперативно реализовали договоренности по проектам. То, что усилит Украину и Саудовскую Аравию.