Глава держави зазначив, що цього дня провів нараду щодо європейського напрямку. Мовиться про відносини України з Євросоюзом, завдань на цей рік і загалом щодо інтеграції та конкретно щодо відносин з сусідами в ЄС.

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Рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу, – Зеленський

Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів,

– наголосив він.

За словами президента, 2024 рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу України до Євросоюзу. Він додав, що навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. Крім того, цей рік має стати часом максимального прагнатизму у відносинах із сусідами.

Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись – вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших. Така реальність,

– підкреслив президент.

Результати закордонних візитів Зеленського

Президент також підбив кілька підсумків щодо своїх візитів. За його словами, головне – нові оборонні домовленості, нові пакети. Він додав, що буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами.

Глава держави зазначив, що кожну зустріч і кожен день використовують, щоб додати можливостей нашим захисникам. Він подякував партнерам, які допомагають нам як слід і роблять це без затримок.

Були хороші перемовини в Албанії – як завжди, принципова підтримка. І не лише в тому, що стосується наших двосторонніх відносин, а й у тому, як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане Прем'єр-міністре Рамо, іще раз вдячний,

– додав він.

Глава держави додав, що провели другий саміт у форматі Україна – Південно-Східна Європа. За його словами, були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії. Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцоговини та Сербії. Він зауважив, що наразі всі деталі публічно озвучувати не варто.

Водночас Зеленський уже може сказати, що вдалося досягнути саме того, на що Україна розраховувала. Крім того, всі учасники саміту візьмуть участь у Глобальному саміті миру. Мовиться про перший саміт щодо Формули миру на рівні лідері, запланованому у Швейцарії.

Коротко про візит до Саудівської Аравії

Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів щодо Формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив говорили в Саудівській Аравії зі Спадкоємним принцом. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України, за поради,

– зазначив він.

Президент додав, що ми повинні забезпечити якомога ширшу участь народів світу у розв'язанні глобальних питань. За його словами, саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права та недопущення агресії.

Крім того, говорили про спільні економічні та технологічні проєкти із Саудівською Аравією. Він додав, що такі співпрацю цінуємо. Також важливо, щоб команди наших країн достатньо оперативно реалізували домовленості щодо проєктів. Те, що посилить Україну та Саудівську Аравію.

Глава держави висловив подяку всім, хто перебуває на бойових постах, на бойових завданнях, у бою зараз. Президент наголосив, що варто пам'ятати, що глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів і українського народу.

Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але всі розуміють і бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, у якому терор виграє, не сподобається нікому, і саме тому Путін повинен програти,

– підкреслив він.

Президент додав, що наші люди здатні це зробити. Але за умови достатньої підтримки. Тим, що є у світу на складах зброї, у нормах міжнародного права та в розумінні лідерів.