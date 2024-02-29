Зауважимо, що під час відкриття цього саміту глава держави запропонував також провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій. Його мета – зміцнити військовий потенціал у регіоні.

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Скільки оборонних компаній працюють в Україні

Під час повномасштабної війни ми довели, що можна вистояти та подолати навіть ворога, який здавався одним із найсильніших у світі. Кожна нація може стати успішною в обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо мотивованими, щоб бути стійкими. І ми пропонуємо об’єднати й посилити такий досвід,

– наголосив президент.

Глава держави зауважив, що наразі в Україні у різних сферах працюють близько 500 оборонних компаній. Водночас він додав, що цього задля перемоги у війні, розв'язаній Путіним, недостатньо. Також Зеленський зробив акцент і на проблемах, пов'язаних із постачанням боєприпасів. Адже це безпосередньо впливає на ситуацію на фронті.

Тому ми зацікавлені у співпраці з вами (Балканами – 24 Канал) та всіма партнерами. Наша урядова команда презентує деталі. І ми пропонуємо провести спеціальний українсько-балканський Форум оборонних індустрій у Києві або в одній із ваших столиць,

– додав президент.

Президент України також наголосив на тому, що необхідно надалі розвивати з Балканським регіоном добросусідські відносини у:

логістиці;

інфраструктурі;

торгівлі;

енергетичній сфері;

політиці;

протидії російській дезінформації та спробам дестабілізувати політичні системи.

"Усе те, що робить нас хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим. Ось чому він інвестує так багато в кризи", – підкреслив він.

Також під час саміту Володимир Зеленський наголосив, що всі розуміють, що нині визначається шлях Європи на кілька наступних поколінь. Він додав, що всі ми прагнемо, щоб Європа була простором, де кожна нація визначає сама свою долю.

Водночас нагадав, що у минулому ми бачили, як хтось намагається визначити долю інших націй. І що це сталося і на Балканах, і у східній Європі, і у всіх інших частинах Європи. І що зараз Владімір Путін прагне зробити те саме. Саме тому його необхідно зупинити.