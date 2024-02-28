Під час свого виступу він подякував албанському прем'єрові Еді Рамі за те, що вдалося організувати цей саміт, передає 24 Канал. Також Володимир Зеленський окреслив загрози, які з собою несе Владімір Путін та його кровопролитна війна.

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Важливо, щоб Путін та його режим програли

Глава держави наголосив, що всі розуміють, що нині час, коли визначається шлях Європи на декілька наступних поколінь. Він додав, що всі ми прагнемо, щоб Європа була простором, де кожна нація визначає свою долю сама.

Ми бачили в минулому, як хтось намагався визначити долю інших націй. І це сталося на Балканах, східній Європі та всіх інших частинах Європи. Зараз Путін хоче зробити те саме. Це його войовничість, все те, що він робить, все те, що він хоче змусити робити інші нації,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що це спроба втілити старі диктати того, як повинні існувати нації, з чим вони повинні погоджуватися, а з чим – ні. І що Путін намагається зробити це новою нормальністю.

Саме тому всім вільним народам, усім нам, необхідно, щоб Владімір Путіна та його режим зазнали поразки. Адже всі його поразки, підкреслив президент,

– наша спільна безпека.

Зеленський закликав зупинити Путіна негайно

Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює – ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів,

– заявив Зеленський.

Глава держави під час свого виступу додав, що зараз кожен перебуває під загрозою. А все тому, що у Росії значні інструменти, які можуть дестабілізувати ситуацію у багатьох державах. Мовиться як про пряму агресію, так і гібридні удари через спеціальні політичні операції. Кремль може провокувати розколи з допомогою:

дезінформації,

економічного тиску,

поширення корупції,

використання енергоресурсів як політичної зброї.

Володимир Зеленський додав, що ми разом повинні позбавляти Росію можливості ламати наше життя.