Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зеленский ответил на заявления Кремля

Он резко отреагировал на заявления российского диктатора Путина о якобы создании "временной группы по мониторингу" с участием США и ООН.

По словам украинского лидера, никаких сомнений в легитимности власти в Украине нет – и это признает весь цивилизованный мир.

У нас легитимная власть, я – законоизбранный президент, и нас избирает народ согласно Конституции. Так же считает и Европейский Союз. Наши европейские партнеры полностью отвергают эту манипуляцию. Все понимают, что президент Украины является законным, а Путин – военный преступник,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Кремль не имеет никаких реальных аргументов для переговоров, поэтому придумывает очередные поводы, чтобы затягивать войну.

Путин боится переговоров с Украиной. Он боится лично говорить со мной. Исключая Украину из процесса, он пытается продемонстрировать, что наше государство для него – не субъект. Но это не так. Нас поддерживает мир, а Россия уже загнана в угол,

– подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский отметил важность усиления санкционного давления на Кремль, особенно со стороны США.

Напомним, что международные суды уже признали Россию государством-террористом, а Путина – ответственным за военные преступления. Украине и ее союзникам остается только заставить Кремль ответить за свои действия.